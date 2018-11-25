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اقتصاد
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:00 م

رئيس التصديري للملابس الجاهزة: 4 مليارات جنيه متأخرات ضمن رد الأعباء

رئيس التصديري للملابس
دعاء أبو العزم
dostor.org/2410664

قال الدكتور محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المصدّرين بشكل عام لديهم كثير من المشكلات فيما يهتم الخارج بالتصدير أكثر من مصر.

أضاف الصياد، في حواره مع "الدستور"، أن من العوائق التي تواجهم ارتفاع التكاليف وصعوبة الوصول للأسعار العالمية والمنافسة، مطالبًا بتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، فضلًا عن تأخر المساندة التصديرية لوقت يقرب من عامين حتى الآن وطالبنا كثير بصرف المتاخرات التي تصل حجمها إلي الان نحو 4 مليارات جنية متاخرات لمصدري الملابس الجاهزة.
وشدد علة ضرورة الاهتمام بالعمالة المدربة، مؤكدا ضرورة أن تكون مخرجات التعليم لسوق العمل، لافتا إلى أن توجه حالي للصعيد والاستثمار في الصعيد والتوسع في المناطق التي ليس بها نهضة صناعية.

ولفت إلى مواجهتم لمشكلة توسعات الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للتوسعات من المصانع والطاقات الانتاجية مع نقص العمالة، متابعا: "نحن بحاجة إلي تسهيلات من قبل هيئة التنمية الصناعية".

- ماذا يميز معرض "ديستينشن أفريقا" هذا العام عن الأعوام السابقة؟
المشاركة في معرض ديستنشن الدورة الثالثة شهد تطور ملحوظ عن الأعوام السابقة وتبين أن عدد العارضين زاد هذا العام وأيضًا عدد المشتريين ونستهدف الزيادة المستمرة الأعوام المقبلة وتميز العام الحالي بزيادة عدد أيام المعرض وهو مايستهدف في النهاية الاستدامة بسوق الملابس الجاهزة والتطور بالغزل والنسيج بيئا وعالميا بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي.
- كم تبلغ نسبة المشاركة الاجنبية بالمعرض هذا العام؟
نسبة المشاركة الاجنبية وصلت حوالي 10 % ولدينا مشاركة من تونس والمغرب وجنوب أفريقيا دول متنوعه.
هل للمعرض دور في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وخاصة للسوق الأفريقي؟

السوق الافريقي سوق خاص سوق واعد للصناعات الغذائية والصناعات الهندسية أكثر من قطاع الملابس، وعلى الرغم من كون هذا السوق كبير نسبيا ولكنه من الاسواق الفقيرة نوعا ما وهو ما لايوافي الغرض ولا يقارن مثلا بالسوق الامريكي او الاوربي فضلا عن المشاكل اللوجستية والشحن، لهذا فنصيبنا في السوق الافريقي لا يتعدي 1% ونركز علي السوق الامريكي والاوربي لانها اسواق واعدة وتوجد بها مساحة أكبرة للمنافسة.

هل هناك خطة للمجلس لغزو الاسواق الخارجية؟
السوق التي نركز عليها مثل امريكا واوربا ذات تعدد سكاني عالي فضلا عن كونها أسواق ذات تنافسية عالية، كما أن صادراتنا إلي اوربا تتركز علي انجلترا واسبانيا وتركيا وفرنسا وهناك تركيز علي المانيا وهولندا والسويد والدينمارك وشمال اوربا ونستهدف التوسع في باقي الدول.

- كم يبلغ حجم الصادرات الخاصة بالقطاع؟
بلغت حجم الصادرات العام الماضي نحو 1.442 مليار دولار ونستهدف بنهاية العام الوصول الي 1.6 مليار دولار بزيادة 10٪ عن عام 2017
- بالنسبة للأسواق الداخلية هل تأثرتم بالسلب بالمنتجات الترجية وهل نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الاتفاقية التجارة الحرة؟
التنافس مطلوب وتركيا بالتاكيد أغلى في التكلفة من مصر كما أن سعر العملية التركية ساهم في تقليل التكلفة لديهم كما أن تركيا من الدول التي تصدر مصر لها بنسبة كبيرة وهناك اصناف بعينها تصدرها مصر لتركيا في الملابس الجاهزة.

- هل لديكم خطة معينة للاستفادة من اتفاقية الكويز؟
زيادة الصادارات من الملابس الجاهزة يتطلب زيادة المصانع الموجودة في الوقت الحالي ويتم التوسع بها وجذب استثمارات خارجية سريعة تساهم في زيادة الصادارات بصفة عامة.
- كيف يمكن النهوض بالصادرات من وجهه نظرك؟
نحن نحتاج إلى ثقافة التصدير ويأتي ذلك عن طريق الندوات التعرفية للمصدرين كما نحن بحاجه إلي شرح كيفية ومتطلبات التصدير وكيفية غزو الأسواق الخارجية بشكل سريع، وهناك كثير من المصانع غير مرخصة، ونستهدف أن تكون مصر مركز لافريقا عن طريق التعاون بالامكانيات الصناعية التي يمكن أن تخدم بها باقي الدول.
- ما هي المشاكل التي تواجهكم كمصدرين بشكل عام؟
لدينا كثير من العوائق كمصدرين بشكل عام مثل إرتفاع في التكاليف، كما أن التصدير يعتمد علي المنافسة، وكثير من الدول تدعم الصادرات بشكل أكبر من مصر، وهناك صعوبة في الوصول للاسعار العالمية والمنافسة، ونطالب بتيسير اجراءات الاستيراد والتصدير، كما أن لدينا مشكلة كبيرة في العمالة ومن المفترض أن تكون مخرجات التعليم لسوق العمل فضلا عن تاخر المساندة التصديرية لوقت يقرب من عامين حتي الان وطالبنا كثير بصرف المتاخرات التي تصل حجمها إلي الان نحو 4 مليارات جنية متاخرات لمصدري الملابس الجاهزة.

ولدينا توجه حالي للصعيد والاستثمار في الصعيد والتوسع في المناطق التي ليس بها نهضة صناعية، كما نعاني من مشكلة توسعات الاراضي الصناعية بأسعار مناسبة للتوسعات من المصانع والطاقات الانتاجية مع نقص العمالة، نحن بحاجة إلي تسهيلات من قبل هيئة التنمية الصناعية.

- ماهي خطتكم كمجلس تصديري خلال الفترة المقبلة لدعم الصادرات؟

نسعى كمجلس في خطة العمل لتزويد قاعدة المصدرين، وقمنا بتوقيع كثير من برتكولات التعاون لمساندة صغار المصدرين مع البنوك وهيئات التدريب والبنك الاوربي ونشارك في كثير من الندوات.

- ماذا عن قرار التعويم ؟
التعويم كان اجراء اقتصادي سليم وسعر الدولار قديما كان يساهم في الاستيراد وليس التصدير، كما أن القيمة الحقيقية للدولار جعلت العملة تساهم في التصدير وقللت من الضرر علي المنتج المحلي، وبالنسبة لزيادة الواردات جائت من ضبط المنافذ الجمركية وقلة التهريب مما ساهم في دخول المنتجات بشكل رسمي.

رئيس التصديري للملابس الجاهزة: 4 مليارات جنيه متأخرات ضمن رد الأعباء
رئيس التصديري للملابس الجاهزة: 4 مليارات جنيه متأخرات ضمن رد الأعباء
رئيس التصديري للملابس الجاهزة: 4 مليارات جنيه متأخرات ضمن رد الأعباء
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