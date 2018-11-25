محمد حلاوة يخسر ملايين فى "كارمن" من أجل عيون ريهام حجاج

حالة جدل واسعة انتشرت مؤخرا فى الأوساط الفنية، حول أسباب انفصال رجل الأعمال محمد حلاوة عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إلى أن تأكد الخبر رسميًا، وفى نفس التوقيت تم تداول أخبار عن زواجه من الفنانة ريهام حجاج، التى ينتج لها حاليا مسلسل "كارمن".



رصدت "الدستور" كواليس زواج حلاوة السري من ريهام حجاج، وذلك فور بدء تصوير مسلسلها "كارمن"، حيث أكدت مصادر مقربة من ضمن فريق عمل المسلسل، أن ريهام أبلغت مقربين منها أنها تزوجت من حلاوة فور بدء التصوير مباشرة، وقالت المصادر أنها حصلت على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين بعد أن انتهت من تصوير المشاهد الأولى، وأثناء تلك الإجازة تم الزواج فى سرية تامة، وسافرا معا خارج مصر لقضاء شهر عسل، وتم استئناف التصوير فور عودتهم مباشرة.



وكشف بعض أعضاء فريق العمل لـ"الدستور" أن حلاوة يقوم دائما بزيارة لوكيشن التصوير ويخصص "كارفان" بتكلفة إيجارية 350 ألف جنية حتى يتمكن من التواجد فى التصوير دون أن يشاهده فريق العمل، ويجلس بمفرده أو بصحبة ريهام حجاج داخله أثناء الفواصل وأوقات الراحة.



حلاوة قام ببيع المسلسل إلى شبكة قنوات "CBC" بمبلغ أقل من تكلفته الإنتاجية بكثير، وهو ما يؤكد مدى عشقه لزوجته الجديدة ريهام حجاج، حيث قبل خسارة ملايين فى إنتاج المسلسل، برغم عدم تحقيقه مكاسب من البيع، كما أكدت مصادرنا أنه ضاعف أجر ريهام حجاج فى هذا العمل مجاملة لها، وهو أحد محاولاته لإقناعها بالزواج، حيث ضاعف أجرها عن السابق بمبلغ مليون ونصف تقريبا.