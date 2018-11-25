الزمالك يبحث عن الفوز السادس أمام الجونة.. وجروس يعد مصطفى فتحى بالمشاركة

15 مليون جنيه وإعارة دونجا للتعاقد مع مدافع سموحة



يسعى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لتحقيق فوزه السادس على التوالى فى بطولة الدورى، عندما يستضيف الجونة، فى الثامنة مساء غد، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للبطولة.

الزمالك فاز فى كل المباريات التى خاضها فى شهرى أكتوبر ونوفمبر، وحقق ٥ انتصارات متتالية فى الدورى على المقاولون ووادى دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربى والداخلية، رفعت رصيده إلى ٢٩ نقطة منفردًا بالصدارة.

من جهته، برر عمر السعيد، مهاجم الزمالك، تذبذب مستواه بعدم مشاركته فترات طويلة، وجلوسه على دكة البدلاء، وتحدث مع الجهاز الفنى عن حاجته للمشاركة بصورة مستمرة والبقاء فى الملعب لأطول فترة من أجل استعادة مستواه الذى كان عليه مع فريقى الإنتاج الحربى ووادى دجلة فى الموسم الماضى.

ووعد كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، مصطفى فتحى، بالحصول على فرصته فى اللقاءات المقبلة، بعد ظهوره بشكل مميز فى مباراة الداخلية الأخيرة رغم مشاركته فترة قليلة، وعقد معه جلسة أكد فيها أن اللاعب ليس بعيدًا عن حساباته، مرجعًا عدم مشاركته فى الفترة الماضية إلى الإصابة ورغبته فى الوصول به إلى الفورمة المثالية من كل الجوانب الفنية والبدنية.

وطالب المدير الفنى اللاعب بالتركيز فى التدريبات والحفاظ على لياقته، وقال إن حظوظه قائمة مع الفريق فى الفترة المقبلة بشرط الاجتهاد.

وفى سياق آخر، عرضت إدارة الزمالك، على نادى سموحة، التعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق السكندرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للعرض، فإن الزمالك سيدفع ١٥ مليون جنيه لسموحة، فضلًا عن الموافقة لرحيل محمود عبدالعاطى «دونجا» للفريق السكندرى على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.

إداريًا، قالت إدارة الزمالك إن الاتحاد الدولى «فيفا» منح النادى فرصة حتى نهاية يناير المقبل لتسديد كل مستحقات أجوجو وموندومو ونادى مارتيمو البرتغالى وكريم الحسن، قبل خصم ٢٤ نقطة من رصيد الفريق فى الموسم الجارى.



