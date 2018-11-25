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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:54 م

تأجيل محاكمة يوسف الحسيني في "إهانة السلطة القضائية"

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
حسام التمساح
dostor.org/2410573

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، نظر محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند، ضده، تتهمه بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية، لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين: محمد عادل على، ومحمد خيري أحمد، وأشرف محمد علي، وسكرتارية أيمن محمود.

وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، تقدم بـ3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.

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