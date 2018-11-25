البحرية الأوكرانية: سفينة روسية صدمت إحدى قاطراتنا

ذكرت البحرية الأوكرانية، الأحد، أن سفينة تابعة لحرس الحدود الروسي، صدمت إحدى قاطراتها وسط المياه قبالة شبه جزيرة القرم، وسط مخاوف من تصاعد الصراع بين الجارتين.



وجاء في بيان من البحرية أن محرك القارب وهيكله تضررا بسبب الحادث.



وكانت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية تريد المرور في مضيق "كيرث" بين البحر الأسود وبحر أزوف.



ووصفت روسيا المناورة بأنها استفزاز في حدودها البحرية، وطبقًا لبيان من السلطات نقلته وسائل إعلام روسية كانت أوكرانيا تريد "إثارة وضع صراع".



وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن مسئولي الحدود حاولوا تفادي تصعيد للوضع.



وذكرت أوكرانيا أن روسيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاق بين كييف وموسكو حول استخدام بحر أزوف ومضيق كيرث.