إخلاء سبيل المدير المالي للزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه في "تغيير العملة"

أخلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، سبيل محمد الشهاوي المدير المالي السابق لنادي الزمالك، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد قبول الاستئناف المقدم منه على قرار تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تغيير العملة بنادي الزمالك".



يواجه أبو طالب، اتهامات بالاشتراك مع آخرين بالاتجار في النقد الأجنبي بالبيع والشراء، وتغيير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية.



كانت محكمة جنح القاهرة، قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل محمد أبو طالب أمين خزينة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، بعد قبول استئناف مقدم منه على قرار حبسه احتياطيًا في القضية ذاتها.



وقررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة أيضًا، لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.



وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.



وأسندت النيابة للمتهم تهم بتغيير العملات الأجنبية في السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 الف دولار أمريكي، وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذى فتحه هاني زادة، إلى خزانة النادي.