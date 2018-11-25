6 ديسمبر.. نظر دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات لكل مواطن

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 6 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من خالد فؤاد حافظ، المحامي، للمطالبة بتوفير 3 وجبات غذائية يوميًا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي.



وأوضحت الدعوى، التي حملت رقم 43101 لسنة 72 قضائية، أنه وفقا للمادة 79 بالدستور، وجّه إنذارا رسميًا إلى المهندس شريف إسماعيل، لتفعيل هذه المادة من الدستور، وتوفير 3 وجبات يومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء رفض هذا الإنذار، والنيابة العامة قد أعلنته.



وأشارت الدعوى إلى أن الطاعن رفع دعوى تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الوزراء، لأنه ممتنع عن تنفيذ المادة الدستورية، وبالتوجه إلى مجلس الدولة لإلزامه بإصدار قرار بتوفير ثلاث وجبات للمواطنين الفقراء، وتوفير المناطق التي تقوم بتوزيعها على مستحقيها، موضحًا أن المصريين يهدرون نحو 30% من الطعام يوميًا.



وأكدت أن الهدف من المبادرة تفعيل موائد الرحمن، في جميع شهور السنة، ولا تقتصر فقط على شهر رمضان، تقديرًا للفقراء، ومساهمة لمساندة الدولة، ووفقًا للدستور ومواده، على أن يتم ذلك تحت مسئولية رئيس الوزراء لأنه رأس السلطة التنفيذية والقائم عليها، بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظين، ورؤساء الأحياء والقرى والمدن، والمحليات، وصناديق الزكاة بالمساجد، موضحة أن هذه المبادرة ستقلل من الانحراف السلوكي في بعض الأسر الفقيرة التي تنحرف بحثًا عن الطعام، لتحرير إرادة المواطن، للوصل إلى الاكتفاء من الطعام، وتوفير سلام اجتماعي دون تكلفة.

