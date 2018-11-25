تأجيل محاكمة مرسى و23 آخرين فى "التخابر" لـ23 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد منهم حركة حماس لجلسة 23 ديسمبر.



جاء قرار التأجيل؛ لاستكمال عرض الأحراز، وعرض ما تم من تحقيقات مع المتسبب من عدم تنفيذ قرار المحكمة بزيارة أهلية المتهمين في سجن شديد الحراسة.



وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.



وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع الجماعات التكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

