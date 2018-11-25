الجزائر تواجه تونس وديًا استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم مع ضيفه منتخب تونس نهاية مارس المقبل، ضمن استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.



وذكر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره التونسي على هامش اجتماع اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بمدينة الرباط المغربية اليوم الأحد، يقضي بتنظيم مباراة ودية بين منتخبي البلدين في موعد بين يومي 19 و27 مارس.



وأوضح اتحاد الكرة الجزائري، أن تحديد تاريخ المباراة سيتم بالتشاور بين الجهازين الفنيين لمنتخبي البلدين.