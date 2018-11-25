انطلاق تصوير فيلم "دفع رباعى" باستوديو مصر

انطلق اليوم، تصوير مشاهد الفيلم السينمائي "دفع رباعي" داخل استديو مصر بحضور مجموعة من أبطال العمل وهم، الفنان محسن منصور، وإيناس النجار، وأحمد عزمي ومحمود الحسيني، وغيرهم.



يدور محور الفيلم عن مؤتمر في مدينة سياحية كبرى، وذلك بحضور جهات سيادية مهمة في المجتمع ويتدخل أحد العناصر الإرهابية لتنفيذ قنبلة نووية أثناء تجمع كل هذا الحضور ولكن يتدخل العنصر الأمني للقضاء على هذه المهمة الإرهابية.



ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد سلامة، ندي بهجت، نرمين ماهر، محسن منصور، أحمد عزمي، صبري عبدالمنعم، إيناس النجار، أحمد العمدة، المطربة هدي، حسن عبدالفتاح، سامى مغاوري، المطرب محمود الحسيني، علاء زينهم، أحمد إبراهيم وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة الأخوة جروب للمنتج محمد درويش وشركة برايت ستار للمنتج تامر تهامي، سيناريو وحوار خالد سليمان، وإخراج إيهاب عبداللطيف.