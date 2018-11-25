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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:36 م

الجامعة العربية والأمم المتحدة تطالبان بتطوير تشريعات حماية النساء

الجامعة العربية والأمم
dostor.org/2410557

دعت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى تطوير التشريعات والسياسات التي تجرم العنف وتضمن الحماية للنساء في المنطقة العربية.

جاء ذلك في بيان لجامعة الدول العربية وفريق الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين بمناسبة الاحتفال الذي أقيم اليوم الأحد بالجامعة العربية لإطلاق فعاليات مبادرة "قصتها" لتطوير المعرفة عن إنجازات المرأة في الوطن العربي، وكذلك في إطار الحملة السنوية "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" التي تم تدشينها اليوم تحت عنوان "اسمعني"، وتنتهي في 10 ديسمبر المقبل الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد البيان المشترك الصادر عن جامعة الدول العربية وفريق الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين، أن الشركاء يجددون التزاماتهم مع كافة الدول الأعضاء لتوحيد الصفوف على المستوى الإقليمي والوطني لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، ولضمان مستقبل بدون عنف للفتيات والنساء في المنطقة العربية، والعمل على توفير الحماية اللازمة لهن.

وناشد الشركاء في البيان الآليات الوطنية المعنية بالمرأة تطوير التشريعات والسياسات التي تجرم العنف وتضمن الحماية للنساء والفتيات، ووضع استراتيجيات وخطط العمل على المستوى الوطني شاملة.
كما أكد البيان أهمية إحالة قضايا العنف ضد النساء والفتيات إلى النظام القضائي الرسمي، وتوفير مجموعة شاملة من خدمات الحماية والدعم المناسب للضحايا والناجيات بما يتناسب مع المعايير المتفق عليها دوليًا، وتحسين جمع البيانات وتحليلها كأساس للقضاء على العنف الممارس ضدهن، وبما يضمن تعافي النساء من العنف وتمكينهن من التغلب على العواقب المتعددة للعنف من أجل بناء حياتهن. كما يقتضي ذلك اتخاذ تدابير وقائية أكثر شمولًا وسهلة المنال وميسورة التكلفة ومناسبة ومقبولة وجيدة النوعية.
وحث الشركاء الأعضاء على إدراج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية الشاملة، واستراتيجيات القضاء على الفقر التي تعالج القضايا الاجتماعية والهيكلية وقضايا الاقتصاد الكلي، وكفالة معالجة تلك الإستراتيجيات للعنف ضد النساء والفتيات.

وأوضح البيان أن هذه المواقف تأتي انطلاقًا من أهداف جامعة الدول العربية الرامية إلى تمكين النساء في المنطقة العربية وتعزيز قدراتهن في كافة الميادين كركيزة أساسية لتقدم المجتمع العربي.
وأشار البيان إلى أن الجامعة قامت بإعداد "إعلان القاهرة للمرأة العربية" و"خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030"، واللذين تم اعتمادهما من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ(28) في 28 مارس 2017 بالمملكة الأردنية الهاشمية كإطار استراتيجي شامل لتعزيز وضع المرأة في المنطقة العربية خلال الفترة من 2015 إلى 2030، متضمنة محورًا خاصًا بأهمية "تمتع النساء والفتيات بمجتمع خالٍ من العنف القائم ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوفير الحماية القانونية والمجتمعية والصحية للنساء والفتيات المعرضات للعنف والناجيات منه".

ولفت إلى أن الجامعة العربية تعمل جاهدة مع الشركاء على وضع أول اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والعنف الأسري بهدف تعزيز الحماية للنساء والفتيات في المنطقة من خلال تطوير التشريعات ومراجعة القوانين ووضع الخطط والاستراتيجيات، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين جميع القطاعات العاملة في مجال حماية المرأة ومؤسساتها، وإرساء نهج القطاعات المتعددة في العمل لمواجهة مشكلة العنف ضد النساء، وذلك تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة العربية في دوراتها الـ35، و36، و37.

كما تقوم جامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتنفيذ الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول" حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" التي اعتمدهما مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(144) في سبتمبر 2015، وتدعم جامعة الدول العربية مبادرات الأمم المتحدة لحماية وتمكين المرأة ومنها مبادرة قصتها في إطار شراكتها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهي مبادرة يقودها الشباب العربي لإنتاج ونشر المعرفة حول قضايا المساواة بين الجنسين، وحياة النساء والفتيات وإسهاماتهن في المنطقة العربية.
وقال البيان المشترك الصادر عن جامعة الدول العربية وفريق الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين " بهذه المناسبة، يجدر بنا أن نقف وقفة إجلال وتقدير لكل النساء الصامدات اللواتي يواجهن عنفا ممنهجا أثناء الحروب والنزاعات والمناضلات اللواتي يعملن دون توقف رغم الصعوبات والتحديات من أجل مناهضة العنف ضد النساء والفتيات وتحقيق المساواة بما يضمن مستقبلا آمنا للأجيال القادمة وغدا أفضل يحمل قيم الازدهار والرقي للبشرية جمعاء".

وأكد أنه لا حقوق بدون صونٍ لحقوق المرأة ولا تقدم ولا استقرار ولا رقي بدون مكانة لائقة وكريمة للنساء والفتيات في مجتمع خالٍ من العنف بكافة أشكاله، نعتز ونقدر كافة الجهود التي بذلت والتي تبذل من أجل العمل على حياة للنساء والفتيات بلا عنف ولا تهديد.

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