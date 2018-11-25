سيدات تروين قصصهن مع العنف الأسري

اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من نوفمبر؛ ليكون اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرآة، واعتبرت اللون البرتقالي شعارًا لهذا اليوم.



ترصدت "الدستور" في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرآة، العديد من قصص النساء الذين تعرضوا للعنف من قبل المجتمع بشكل عام، وعائلاتهم بشكل خاص.



حنان أحمد، سيدة في الأربعين من عمرها، تبيع البالونات على أرصفة أحد شوارع منطقة البحوث، اتخذت من هذه الحرفة سبيلًا لتلبية احتياجات ابنتها الوحيدة رحمة.



تزوجت "حنان" في الخامسة عشر من عمرها، ورزقت بطفلة وهي في الخامسة والعشرين من عمرها، بعد أن مر على زواجها عشرة أعوام تقريبًا، عانت خلالهم الضرب والسب من قبل أفراد أسرة زوجها، الذين لقبوها بـ" الأرض البور".



الأمر الذي جعلها تكره الحياة معهم ومع زوجها البائس الذي لم يستطع أن يدافع عنها، فدعت الله وتقربت منه حتى منحها رحمته، فسمّت طفلتها "رحمة"، وفرت بها من تلك الأسرة البغيضة، خوفًا على حياتها.



كريمة فايز، سيدة في السبعين من عمرها، عشقت أحد شباب قريتها بأبو كبير بالشرقية، وهي في العقد الثاني، إلا أن أمر حبهم افتضح في القرية بأكملها، وباتت حديث القوم، حتى وصل إلى أبيها الذي أبرحها ضربًا وجلدها، حتى تساقط الدم من جسدها، وحبسها في غرفتها، متخذًا قرار زواجها بأحد أقاربهم.



انزعجت كريمة من هذا القرار الجائر، وطالبت من أسرتها الزواج من حبيبها إلا أنهم قابلوا الأمر بتهديدات عدة بالقتل إذا لم يتم الزواج بقريبها، وافقت خوفًا على حياتها، وفي ليلة الزفاف كان من المفترض أن يرتحل زوجها إلى إحدى مدن القناة، وخلال رحلتهم الطويلة بالقطار، نزلوا إلى القاهرة لأخذ هدنة والاستراحة من عنان السفر، ففرت حينها من زوجها، وعاشت في منطقة بين السرايات، واتخذت من بيع الخضروات عملًا لها، بعد أن ساندها فاعلو الخير.



نعمة كرم، عاشت طوال حياتها في أسرة متدينة، أكرهتها على ارتداء الحجاب، والاحتشام المبالغ فيه منذ طفولتها، فكانت ترتدي الإسدال والملاحف، كزي رسمي لها سواء في المدرسة أو الجامعة أو حتى في الأسواق، مما جعل حياتها تبدو سوداوية في عينيها الصغيرتين، لم تستطع تغيير حالها إلا أنها قررت أن تربي بناتها على ارتداء ما يرونه مقنعًا غير مخالف لقواعد الدين.



