القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
07:35 م

انتحار بَيتى.. طبيب نفسى بريطانى: مكوث الشباب بمنازل العائلة يصيبهم بالاكتئاب
تقارير ومتابعات
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:29 م

سيدات تروين قصصهن مع العنف الأسري

سيدات تروين قصصهن
آية جمال
dostor.org/2410548

اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من نوفمبر؛ ليكون اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرآة، واعتبرت اللون البرتقالي شعارًا لهذا اليوم.

ترصدت "الدستور" في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرآة، العديد من قصص النساء الذين تعرضوا للعنف من قبل المجتمع بشكل عام، وعائلاتهم بشكل خاص.

حنان أحمد، سيدة في الأربعين من عمرها، تبيع البالونات على أرصفة أحد شوارع منطقة البحوث، اتخذت من هذه الحرفة سبيلًا لتلبية احتياجات ابنتها الوحيدة رحمة.

تزوجت "حنان" في الخامسة عشر من عمرها، ورزقت بطفلة وهي في الخامسة والعشرين من عمرها، بعد أن مر على زواجها عشرة أعوام تقريبًا، عانت خلالهم الضرب والسب من قبل أفراد أسرة زوجها، الذين لقبوها بـ" الأرض البور".

الأمر الذي جعلها تكره الحياة معهم ومع زوجها البائس الذي لم يستطع أن يدافع عنها، فدعت الله وتقربت منه حتى منحها رحمته، فسمّت طفلتها "رحمة"، وفرت بها من تلك الأسرة البغيضة، خوفًا على حياتها.

كريمة فايز، سيدة في السبعين من عمرها، عشقت أحد شباب قريتها بأبو كبير بالشرقية، وهي في العقد الثاني، إلا أن أمر حبهم افتضح في القرية بأكملها، وباتت حديث القوم، حتى وصل إلى أبيها الذي أبرحها ضربًا وجلدها، حتى تساقط الدم من جسدها، وحبسها في غرفتها، متخذًا قرار زواجها بأحد أقاربهم.

انزعجت كريمة من هذا القرار الجائر، وطالبت من أسرتها الزواج من حبيبها إلا أنهم قابلوا الأمر بتهديدات عدة بالقتل إذا لم يتم الزواج بقريبها، وافقت خوفًا على حياتها، وفي ليلة الزفاف كان من المفترض أن يرتحل زوجها إلى إحدى مدن القناة، وخلال رحلتهم الطويلة بالقطار، نزلوا إلى القاهرة لأخذ هدنة والاستراحة من عنان السفر، ففرت حينها من زوجها، وعاشت في منطقة بين السرايات، واتخذت من بيع الخضروات عملًا لها، بعد أن ساندها فاعلو الخير.

نعمة كرم، عاشت طوال حياتها في أسرة متدينة، أكرهتها على ارتداء الحجاب، والاحتشام المبالغ فيه منذ طفولتها، فكانت ترتدي الإسدال والملاحف، كزي رسمي لها سواء في المدرسة أو الجامعة أو حتى في الأسواق، مما جعل حياتها تبدو سوداوية في عينيها الصغيرتين، لم تستطع تغيير حالها إلا أنها قررت أن تربي بناتها على ارتداء ما يرونه مقنعًا غير مخالف لقواعد الدين.

سيدات تروين قصصهن مع العنف الأسري
سيدات تروين قصصهن مع العنف الأسري
سيدات تروين قصصهن مع العنف الأسري
سيدات تروين قصصهن مع العنف الأسري
سيدات تروين قصصهن مع العنف الأسري
اقرأ أيضًا
منذ يومين

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»

منذ أقل من شهر

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس

منذ أقل من شهر

"الدستور" تتحدث مع جيرانه.. هنا عاش البطل ساطع النعمانى

منذ أقل من شهر

بعد إعلانه الاعتزال..7 معلومات عن الإرهابي يوسف القرضاوي

منذ أقل من شهر

عميدة "قصر العيني": لا نغلق أبوابنا أمام المرضى مثل مستشفيات حكومية أخرى

منذ شهر

ماذا يريد ذوو الاحتياجات الخاصة المشاركون فى منتدى شباب العالم؟

الآن

"عبدالعال" للحكومة: صلاحيات واختصاصات البرلمان لها احترامها

فلسطين تحمل المجتمع الدولى تبعات صمته عن جرائم الاحتلال

براتب 2000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 1130 فرصة عمل جديدة

مديرية أمن الجيزة تكشف تفاصيل استشهاد ضابطي كمين العياط

ads
الأكثر قراءة

موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم الأحد 25-11-2018 البث مباشر + القنوات الناقلة نهائي الرعب

مديرية أمن الجيزة تكشف تفاصيل استشهاد ضابطي كمين العياط

أحراز "التخابر": خيرت الشاطر طلب مقابلة وفد الكونجرس

إخلاء سبيل المدير المالي للزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه في "تغيير العملة"

ألبومات الصور

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم الأحد 25-11-2018 البث مباشر + القنوات الناقلة نهائي الرعب

مديرية أمن الجيزة تكشف تفاصيل استشهاد ضابطي كمين العياط

أحراز "التخابر": خيرت الشاطر طلب مقابلة وفد الكونجرس

إخلاء سبيل المدير المالي للزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه في "تغيير العملة"

ads
كشكول

اللغة العربية بـ"أسيوط" تنظم ندوة عن مخاطر إدمان المخدرات

عميدة "آداب عين شمس": حقوق المرأة الأكثر انتهاكًا

وكيل تعليم الاسماعيلية: خطة مستقبلية لتطوير المدارس ضمن رؤية مصر 2030

محافظ دمياط تصدر قرارا بترقية 14534 معلم

اجتماع طارئ بسوهاج الأزهرية للتدريب على إمتحانات الصف الأول الثانوى

الأمصار

موريتانيا تعلن تمسكها بالاتحاد المغاربي: نستعد لدورة طارئة

فلسطيني يطلق إسم "يمن" على طفله الجديد

طائرات أمريكية تقصف مواقع للقاعدة باليمن وتقتل 6 إرهابيين

رونالدو يصل إلى رقم لم يحققه أي لاعب في يوفنتوس منذ 50 عام

العراق.. محطة ترانزيت للمخدرات من إيران وأفغانستان

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

ads
منوعات

تصميم جناح فندقي متنقل ذاتي القيادة في كندا

أنف الإنسان يكشف الكذب

سياحة فطر "الكمأة" فى إيطاليا تدر الملايين

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

قضم الأظافر يهددك بهذا الالتهاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎