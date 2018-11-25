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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:27 م

أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسين الجندى
dostor.org/2410545

احتفلت الفنانة أمل رزق بعيد ميلادها وسط مجموعة من أصدقائها المقربين، وحضر الحفل نجوم الطرب: هدى، نعوم، ومصممة الأزياء الشهيرة خلود سليمان التي أعدت مفاجأة الاحتفال بعيد الميلاد، ونجمة صوت الحياة آية عبدالله، والإعلامية فيروز المرزوقي، والدكتور محمد شحاتة خبير التجميل، ورجل الأعمال هاني الشيخ.

وقامت المطربة هدى وآية عبدالله بغناء دويتو "ما بلاش اللون ده معانا"، و"انزل يا جميل على الساحة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أمل رزق مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، الجزء الأول، وتم تصوير الجزء الثاني وفي انتظار عرضه.

أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها (صور)
أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها (صور)
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