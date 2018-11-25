رئيس "نيسان موتورز" السابق ينفي ارتكابه مخالفات مالية

نفى كارلوس غصن، الذي أطيح به مؤخرًا من رئاسة شركة نيسان موتورز العالمية، جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لمصادر مطلعة على القضية، بعد إلقاء القبض عليه، الأسبوع الماضي، في اليابان للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية.



ووفقًا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، لم يصدر عن "غصن" أي تعليق منذ اعتقاله، الإثنين الماضي، من جانب النيابة العامة في طوكيو للاشتباه في إخفائه لجزء من مكافآته وراتبه الذي يقدر بنحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) خلال 5 سنوات، حتى السنة المالية 2014، وقد حصل على ما يقرب من 10 مليارات ين خلال تلك الفترة.



كما نفى جريج كيلي، المسئول التنفيذي السابق بنيسان، الذي ألقي القبض عليه مع "غصن"، هذه المزاعم، حسب المصادر.



يشار إلى أن شركة نيسان موتورز عزلت "غصن"، الخميس الماضي، وتختار حاليًا رئيسا جديدا لمجلس إدارتها، معربة عن أملها في أن يتم ذلك قبل الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة الشهر المقبل.