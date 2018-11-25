"كفر الشيخ" تدشن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، الأحد، انطلاق حملة محافظة كفر الشيخ لمدة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، اعتبارًا من اليوم وحتى 10 ديسمبر المقبل، في 13 مركزًا ومدينة بالمحافظة، مقدمًا الشكر لكل من سيسهم في هذه الحملة للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة.



وقالت الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن المجلس سيشارك في الحملة بمحاضرات وحلقات بحثية وورش عملية، ومسرحيات طوال مدة الحملة بجميع المدن والمراكز، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والجامعة.



وقدمت "الطنباري" الشكر للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، على دعمه المتواصل والمستمر للمرأة خاصة المرأة الريفية والمعيلة ودعم جهود المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.



وكان محافظ كفر الشيخ شارك اليوم في احتفالية بقاعة الاحتفالات الكبري بديوان المحافظة، بحضور الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، الدكتورة هايدي حسام الدين، رئيس وحدة العنف ضد المرأة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومنى حسين، رئيس وحدة شئون المرأة بالمحافظة، وأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحي.