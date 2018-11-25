بالصور.. ندوة الكاتب عادل حمودة في دار الأوبرا

أقيمت، اليوم، ندوة للكاتب الكبير عادل حمودة، بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40، وحرص عدد من الفنانين على حضور الندوة، وكان أبرزهم الفنانة لبلبة.



وقال الكاتب الصحفي عادل حمودة، أثناء ندوة إطلاق كتاب "صلاح أبوسيف.. مذكرات مجهولة"، إن المخرج صلاح أبوسيف شخصية نادرة تتسم بالتواضع والحرص على الوقت، وأنه كان ينام ويستيقظ مبكرا، ويجلس على مكتبه وأمامه كوب من الشاي، مشيرا إلى تحوله إلى كوبين بعد زياراته المتعددة له في السابعة صباحا، لصياغة المذكرات.



وأضاف أن المذكرات تمت كتابتها في شتاء عام 1992، واستمرت حتى تعرض "أبوسيف" لأزمة صحية، ثم اختفت من مكتبه، الأمر الذي شعر تجاهه بالحزن، ثم بعد سنوات وأثناء الجرد، وجد المذكرات، وتواصل مع الناقد طارق الشناوي على نشرها.