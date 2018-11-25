أحراز "التخابر": خيرت الشاطر طلب مقابلة وفد الكونجرس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية.



وقامت المحكمة باستكمال فض الأحراز، حيث عرضت ترجمة للصحيفة رقم 423، جاء بها، الموضوع: "طلب عقد لقاء مجاملة مع خيرت الشاطر بتاريخ 29 مارس 2012"، مرسل إلي خالد القزاز.



ويوجد رد من خالد القزاز إلى خيرت الشاطر، بتاريخ 29 مارس 2012، والموضوع "طلب عقد لقاء مجاملة مع خيرت الشاطر"، من المهندس خيرت الشاطر إلى علاء حامد، والصحيفتين 424 و425 هم أصل الرسائل المتبادلة.



وجاء بالمرفق رقم 1 مظروف ب2، في الأحراز، طلب اجتماع مع وفد فيدرالي، من خيرت الشاطر معنون باسم السيد أحمد عليمة، إشارة إلى رسالتكم بطلب موعد مقابلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مع 5 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، نفيدكم أن الموعد تأجل يوم الاثنين الموافق 2 أبريل 2012 الساعة الثالثة عصرا بالمركز العام للإخوان المسلمين بالمقطم، حسب طلبكم مع وافر التقدير، خالد، وفي ذات الصحيفة رد على طلب المهندس خيرت الشاطر، تحية طيبة وبعد أكتب إليكم للتعبير عن رغبة وفد مكون من 5 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بقيادة عضو الكونجرس ديفيد براير، في الاجتماع مع سيادتكم ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين، ويود الوفد مناقشة رؤية الإخوان المسلمين لمصر والعلاقات الثنائية بين البلدين، واعترافا بهم كأكبر الحركات وأكثرها تأثيرا في مصر فإن الوفد يود التعبير عن اهتمامه ببدء حوار حول الانتقال والطريق قدما، برجاء الإحاطة بأن الوفد يرغب في أن يكون الاجتماع يوم 2 أبريل 2012، في الساعة الثالثة عصرا ولكم جزيل الشكر، أحمد عليبة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين: عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور الياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.



وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين، وقررت إعادة المحكمة.



وفي ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.