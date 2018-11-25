القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:48 م

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مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم 25-11-2018
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يلا شوت| kora online| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم 25-11-2018| بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر لايف Youtube
مباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز اليوم ستكشف هوية المتأهل الاخير للنسخة القادمة من بطولة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر المقبل.
وضمت قائمة الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ريال مدريد (بطل أوروبا) والعين (بطل الدورى الإماراتى) وجوادالاخارا المكسيكى (بطل كونكاكاف) وتيم ويلنجتون الأسترالى (بطل أوقيانوسيا) بجانب الترجى التونسى بطل دوري ابطال افريقيا.
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نقل مباشر ريفر بليت 24-11-2018 اون لاين بوكا كأس الليبرتادوريس اليومBoca Juniors vs River Plate Live, في مباريات اليوم بث حي مباشر, حيث من المقرر ان يحل كلا الفريقين في نهائي كأس ليبرتادوريس يستضيف اليوم نادي ريفر بليت الارجنتيني علي ملعب المونيمونتال  بقياده الحكم أندريس كونها  اليوم , في بث مباشر بوكا جونيور اليوم مباشر.

 

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