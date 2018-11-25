عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع

"جُدران تبحث عن طلابها، ومقاعد خالية، وسكون هاجم المكان ليحل محل ضجيج العلم الذي يدب الحياة داخل المكان".. هُنا كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة بني سويف، حيث باتت الكلية تبحث عن روحها بعد أن هجرها طلابها للأسبوع الثاني على التوالي، باحثين عما وصفوه بـ"حقوقهم".



الطلاب قرروا أخيرًا أن يطرقوا باب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فتقدموا بشكوى ـ حصل الدستور على نسخة منها ـ قالوا فيها إن الجامعة ارتكبت مخالفات ضدهم، وتعنتت في تنفيذ بنود اللائحة فيما يخص العملية التعليمية.



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