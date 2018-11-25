بث مباشر لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي| يلا شوت

يقدم موقع الدستور بث مباشر لمباراة أرسنال وبورنموث والتي تقام عصر اليوم الأحد، على ملعب استاد الحرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتبدأ مباراة أرسنال وبورنموث في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة





إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة





وأيضًا الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي





وسوف تكون مباراة أرسنال وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.





كما ستكون مباراة أرسنال وبورنموث منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.





ويحتل فريق أرسنال الذي يضم الدولي المصري محمد النني، المركز الخامس في ترتيب جدول البريميرليج، برصيد 24 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 20 نقطة.





بث مباشر لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي