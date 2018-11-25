قاضى "التخابر" يطرد متهمًا خارج قاعة المحاكمة

أمرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بإبعاد متهم خارج قاعة المحاكمة؛ لتشويشه على سير الجلسة رغم التنبيه عليه بعدم الحديث داخل القفص، وذلك أثناء فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية "التخابر".



وخلال فض الأحراز، لاحظت المحكمة للمرة الثانية، تشويش المتهم "خالد سعد" على الجلسة بتحدثه داخل القفص، وعدم التزامه الصمت رغم التنبيه عليه، فأمر رئيس الدائرة بإبعاده خارج القاعة.



وعرضت المحكمة: "وجاء بالمرفق رقم 1 مظروف ب5، فى الأحراز، الصحيفة 447، صورة ضوئية من إيميل مرسل، مؤرخة 9 أغسطس 2012 من سفارة فيتنام، ومدون بها، تهدى سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة طيب تحياتها إلى حزب الحرية والعدالة بجمهورية مصر العربية، وتتشرف أن تحيط علم سيادتكم بما يلى، الوفد مكون من 6 أفراد برئاسة السيد "بران داك" نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعى بجمهورية فيتنام الاشتراكية وسوف يزور جمهورية مصر العربية فى الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر 2012، والوفد يتمنى لقاء قادة حزب الحرية والعدالة بجمهورية مصر العربية، وذلك لتبادل المعلومات عن مصر وفيتنام والعرب وإفريقيا".



وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.



وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.