HD يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 الدوري الانجليزي بث مباشر

جارية الان الشوط الاول ارسنال وبورنموث بث مباشر الجولة الثالثة عشر الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019 , في اطار مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز سنكون علي موعد مع مباراة قوية ستجمع بين بورنموث وارسنال علي ملعب فيتنس فيرست معقل فريق بورنموث.









المباراة تأتي بعد فترة التوقف الدولي والراحة للاعبين الدوليين من مسابقات الاندية , وسيسعي ارسنال لتحقيق انتصار هام علي حساب فريق عنيد مثل فريق بورنموث من أجل المحافظة علي حظوظ الفريق في المنافسة علي لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم واستعادة لقب البريميرليج الغائب منذ 14 عام.





خلال 7 مواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات نجح ارسنال في الفوز في 5 مباريت مقابل انتصار وحيد لبورنموث وتعادل الفريقين في مباراة واحدة وسجل لاعبي الجانرز 17 هدف وتلقت شباكهم 6 اهداف فقط وانتهت اخر مباراة بين الفريقين بفوز بورنموث التاريخي علي الجانرز بنتيجة 2-1 في مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي.









الدوري الانجليزي

الدور الاول

الأسبوع الثالث عشر

استاد فيتنس فيرست













بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث.





يوم الأحد 25 نوفمبر 2018.

الساعة الثالثة ونصف مساءا بتوقيت مصر.











