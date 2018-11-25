الثلاثاء.. انطلاق ثالث فعاليات "نادى أدب الطفل" بمكتبة الحضارة الإسلامية
يواصل قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات "نادي أدب الطفل" الذى تنظمه مكتبة الحضارة الإسلامية، ويقدم اللقاء الثالث للنادى تحت إشراف سيد صالح مدير المكتبة، وذلك يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجارى فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المكتبة.
يهدف النادى لاكتشاف الموهوبين من الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم في مجال إلقاء الشعر والإنشاد الديني والغناء والتأليف.. إلخ، ويستضيف النادى مجموعة من تلاميذ مدارس إدارة الخليفة والمقطم التعليمية.