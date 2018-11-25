تدشين أول سيارة كهربائية تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني بالكويت

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاحد، تدشين أول سيارة كهربائية في الكويت تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني الصلب المنبعث من مساحيق نانونية.



جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المعهد، عقب زيارة المدير العام للمعهد الدكتورة سميرة السيد عمر إلى برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة في المعهد؛ حيث اطلعت على النموذج الأولي للسيارة الكهربائية التي تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني.



ونقل البيان عن المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد الدكتور أسامة الصايغ قوله، إن برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة التابع للمركز، نجح في تدشين النموذج الأولي التجريبي لسيارة كهربائية تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني الصلب المنبعث من مساحيق نانونية، مشيرا الى أن تلك المساحيق تم تحضيرها بمعامل المركز لمتراكبة هيدريدات الماغنسيوم المحفزة كيمائيا بواسطة حبيبات فائقة النعومة لسبيكة الفلز الزجاجي (ZrNiPd).



وأوضح أن هذه التجربة تقع ضمن إطار تنفيذ مشروع بحثي ممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والذي بدأ العمل به عام 2016، ويستمر حتى نهاية يناير 2019.



من جانبه، قال رئيس المشروع مدير برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة الدكتور محمد الاسكندراني وفق البيان، إن المتراكبة النانونية المستخدمة في إمداد السيارة بالطاقة الكهربائية اللازمة من خلال خلية وقود بقدرة 1000 واط، حازت على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2016.