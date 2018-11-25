جارية الان الشوط الاول مشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث يلاشوت

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بالتزامن مع حملة ١٠٠ مليون صحة، للكشف عن فيروس سي، وايضا الإضابة بالسكر والضغط والسمنه، وزعت جمعية الرحمة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، الدواء بالمجان على مايقرب ٣٠٠ مصابا بفيروس سي بعد إتمام ...
شوارع طويلة، أشبه بتلالٍ صغيرة، تصعد بدايتها لتحدو إلى نهايتها، لتجد تله أخرى، منازل مائلة بتدقيق النظر إليها تجدها تكاد أن تسقط إلى الهاوية، يحدها من الجانبين ورش كبيرة، أشبة بمصانع بدائية لإعادة ...
رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مياه الأمطار المتراكمة، من معظم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، خلال ...