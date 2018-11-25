الحزب الحاكم بالجزائر يشكل هيئة لتسيير أعماله

أعلن معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري"، الأحد، تنصيب الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر.



وتضم الهيئة معاذ بوشارب منسقًا للهيئة، وتضم أعضاء من المكتب السياسي للحزب وبرلمانيين وهم: ليلى الطيب، ومحمود قمامة، وسعيدة بوناب وسعيد لخضاري ومصطفى كريم رحيال، وسميرة بوراس كركوش.



يذكر أن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس أعلن في 14 نوفمبر الجاري، دخوله في عطلة إجبارية بسبب وعكة صحية ألمت به، ليقرر الحزب تنصيب هيئة لتسيير الحزب.



وقال بوشارب في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة اليوم، إن هذه الهيئة ستعمل تحت إشراف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الحزب، مضيفًا أن الهيئة ستعمل بكل جد وشفافية على عقد مؤتمر استثنائي للحزب.