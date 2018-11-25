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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:30 م

قيادى بـ"الوفد": كل ما يصدر من المفصولين كلام مرسل وغير قانونى

طارق تهامي، سكرتير
طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد
إسلام نصير
dostor.org/2410452

قال طارق تهامى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إنهم يتعاملون مع ما تصدره مجموعة المفصولين باعتباره كلامًا يصدر من أشخاص لهم وضع سياسي غير موجود، ووضع قانوني غير موجود أيًضًا، مؤكدًا أن من يديرون هذه المسألة هم 6 أشخاص مفصولين، وبالتالي كل ما يصدر عنهم هو مجرد كلام مرسل ليس له علاقة بالوفد أو مؤسساته.

وأضاف "تهامي"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البيان الذي صدر ذكرت فيه أسماء من الأعضاء داخل الحزب، والذين أنكروا وجود أي علاقة لهم بهذا الاجتماع أو بالبيان الأخير الصادر منهم، موضحًا أن هناك اجتماعًا جري للهيئة العليا الشرعية التي ينتهي عملها يوم 26 مايو حسب تعبيرهم، وذلك علي الرغم من أن لائحة الحزب تنص علي أن اجتماع الهيئة العليا لا يتم إلا بناءً علي دعوة رئيس الحزب، وأن رئيس الحزب دعا الهيئة العليا المنتخبة يوم 9 نوفمبر الماضي لاتخاذ عدد من القرارات، وبالتالي ينتفي عمل هذه الهيئة التي يتحدثون عنها.

وأوضح تهامي أنه إذا افترضنا جدلا، وهذا غير صحيح، أن هناك هيئة عليا أخري تم دعوتها فهل يكون نصابها القانوني مكونًا من 13 عضوًا فقط، بالإضافة إلى أن من بين الأسماء الموقعة علي البيان عضو هيئة عليا سابق تقدم باستقالته من الحزب، في إشارة إلي اللواء محمد إبراهيم.

وتابع تهامي: أن هؤلاء الأشخاص دعوا سكرتير عام الحزب السابق الدكتور هاني سري الدين لعقد اجتماع للهيئة العليا، ولم يستجب لهم، مضيفًا أن ما يصدر عن هؤلاء كلام فارغ في الحقيقة، متابعًا بالقول "أنا مشفق عليهم لأنهم ساروا وراء السراب، واعتقدوا أنهم قادرون علي النيل من حزب الوفد ومؤسساته فاكتشفوا، هؤلاء المساكين، أن الوفد أكبر مما يعتقدون، كما أنهم إذا أرادوا أن يمارسوا العمل السياسى مرة أخري عليهم العودة إلي أحزاب «الأوضة والصالة» التي جاءوا منها".

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