لاعب سلة الأهلي: الفريق استفاد كثيرًا من فترة توقف بطولة الدوري

قال مصطفى الشافعي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق استفادة كبيرة من فترة التوقف الطويلة لبطولة الدوري بعد خضوع اللاعبين المصابين لبرامج علاج لتجهيزهم بالشكل المناسب للمباريات.



وأوضح اللاعب- في تصريحات له اليوم الأحد- أن تذبذب أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية يرجع إلى الضغط الشديد وتلاحم المباريات ما بين دوري المرتبط وتصفيات أفريقيا وبطولة الحريري الودية الدولية.



وأشار إلى أنه رغم ذلك الفريق تأهل إلى نهائيات بطولة أفريقيا ويسير بشكل جيد في دوري المرتبط للمحترفين، كما أن الفريق قادر على التتويج بكل البطولات التي يشارك بها في الموسم الجاري.