القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
07:35 م

انتحار بَيتى.. طبيب نفسى بريطانى: مكوث الشباب بمنازل العائلة يصيبهم بالاكتئاب
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
عالم
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:25 م

"الحريري": نأمل في التوصل لحل لأزمة تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري
أ ش أ
dostor.org/2410441

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن الجميع يجب أن يدرك أن الدستور اللبناني هو الذي يجمع الكل في لبنان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري، اليوم الأحد، في احتفالية أقيمت في بيت الوسط (المقر الحكومي) بحضور عدد من القائمين على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على التوعية بمخاطر الإدمان ومكافحة المخدرات.

وقال الحريري "في نهاية المطاف متأكد أننا سنصل إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة، ويجب أن نصل إلى هذا الحل، هناك مسائل قليلة نختلف حولها في البلد، لذا علينا التركيز على ما يجمعنا، وكل عملي خلال المرحلة السابقة قد انصب على الأمور التي تجمعنا".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أدلى أمس بتصريح بدا تشاؤميا حيال ملف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث قال، خلال استقباله وفدا من الرياضيين اللبنانيين، "إن أزمة تشكيل الحكومة قد تضخمت ولم تعد أزمة صغيرة".

يشار إلى أن الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله كان قد أعلن أن الحزب لن يقدم أسماء مرشحيه لشغل الوزارات الثلاث المحددة له، ولن يسمح بتشكيل الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق (8 آذار) خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسي الأكبر للطائفة السُنّية في لبنان) الذي يتزعمه سعد الحريري، وهو الأمر الذي اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.

وأعلن سعد الحريري، ردا على نصر الله، رفضه المطلق لهذا الشرط الذي وضعه حزب الله، مؤكدا أنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب الستة السُنّة الذين يصر الحزب على جعل أحدهم وزير، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.

موضوعات متعلقة

لبنان: الحريري يبحث مع رئيس التيار الوطني تطورات تشكيل الحكومة

وزير الخارجية اللبناني يدعو القوى السياسية للمساعدة في حل أزمة تشكيل الحكومة

"الحريري": حل مشكلة تأليف الحكومة ليس بيدي

نبيه بري: الحلول ليست مفقودة في شأن تشكيل الحكومة

اقرأ أيضًا
منذ يوم

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ يومين

مستقبل نتنياهو

منذ يومين

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

منذ 3 أيام

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 6 أيام

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ اسبوع

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

الآن

"عبدالعال" يعلق على مظاهرات فرنسا: جزء من الحياة العامة هناك

البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون حماية المخطوطات

"السيسي": تكنولوجيا المعلومات أصبحت عنصرا أساسيا في الخطط التنموية

البرلمان يقف دقيقة حدادًا على روح الشهيد ساطع النعمانى

ads
الأكثر قراءة

موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم الأحد 25-11-2018 البث مباشر + القنوات الناقلة نهائي الرعب

مديرية أمن الجيزة تكشف تفاصيل استشهاد ضابطي كمين العياط

متهم بهتك عرض مواطن بعصا خشبية: "مارس الزنا مع زوجتي"

حجز رجل عذب زوجته حتى الموت لإسقاط جنينها بالنهضة

ألبومات الصور

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم الأحد 25-11-2018 البث مباشر + القنوات الناقلة نهائي الرعب

مديرية أمن الجيزة تكشف تفاصيل استشهاد ضابطي كمين العياط

متهم بهتك عرض مواطن بعصا خشبية: "مارس الزنا مع زوجتي"

حجز رجل عذب زوجته حتى الموت لإسقاط جنينها بالنهضة

ads
كشكول

بالصور.. تفعيل بروتوكول التعاون بين معلمي مصر والسودان

طالب «هندسة البريطانية» يفوز بالمركز الأول في الكونغ فو بالمغرب

بالصور.. انطلاق فعاليات الموسم الأول للنادي الثقافي بجامعة المنيا

«تعليم دمياط» لـ«كشكول»: استبعاد مدرس الشهيد محمد صابر لعنصريته

«طارق عامر» محاضراً عن التوقعات الاقتصادية بالجامعة الأمريكية

الأمصار

رونالدو يصل إلى رقم لم يحققه أي لاعب في يوفنتوس منذ 50 عام

العراق.. محطة ترانزيت للمخدرات من إيران وأفغانستان

نائب عربي في الكنيست لنتنياهو: يبدو أن العنصرية ضد العرب تنتقل بالجينات

مصور حادث الأميرة ديانا: الرواية الرسمية ليست بالضرورة تحمل الحقيقة

إدانة أوروبية لإسرائيل لهدمها محال تجارية شمالي القدس

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

أنف الإنسان يكشف الكذب

سياحة فطر "الكمأة" فى إيطاليا تدر الملايين

عودة إقليم هالاند السويدى للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

البرقوق يحمى من الشيخوخة والسرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎