موسكو: سنتخذ جميع التدابير لتجنب الاشتباكات مع السفن الأوكرانية

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، إن هدف السفن الأوكرانية من عبور الحدود الروسية هو استفزاز روسيا؛ لتحريضها على اتخاذ تدابير "انتقامية حاسمة"، لكن روسيا ستفعل كل ما بوسعها لتجنب الاشتباكات مع السفن الأوكرانية.



وأضاف جباروف- في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد: "إن هذا يسمى استفزازا من أجل دفع روسيا لاتخاذ تدابير رد حاسمة، لكننا لن نذهب إلى ذلك مطلقا، وسوف تتخذ موسكو جميع التدابير اللازمة لتجنب الاشتباكات مع السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش، في البحر الأسود، فالاشتباكات من الواضح أنها ستؤدي إلى انهيار البحرية الأوكرانية".



وبدوره، أوضح مكتب إعلام إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي- في بيان- أن البحرية الأوكرانية أرسلت اليوم تعزيزات إلى سفنها في مضيق كيرتش.



وأشار المكتب إلى أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية عبرت الحدود الدولية لروسيا، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية، وهي تتجه من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش.