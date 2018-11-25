تأجيل محاكمة 32 متهمًا في "ميكروباص حلوان" لـ9 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة لجلسة 9 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوف ىوخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضي.



حدثت الواقعة خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهره والجيزة، حيث انضم المتهمون من الأول حتى الرابع عشر إلى جماعة محظوره تعمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي وهي جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.



وشارك المتهمون من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل اوراق بها تعليمات لاعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما أمد باقي المتهمين الجماعة بالأسلحة والذخائر والأموال والمعلومات.