طبيب الأهلى: محمد الشناوى يغيب 3 أسابيع.. وغدًا حسم موقف أزارو

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، وهو ما يستلزم حاجته إلى ٣ أسابيع لإعلان جاهزيته.



وأوضح "محمود" أن الشناوي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي أمام الوصل الإماراتي.



من جهة أخرى، قال طبيب الأهلي إن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، سيخضع لفحص طبي أخير قبل مران الغد؛ لحسم موقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب.



وأضاف أن اللاعب أدى اليوم تدريبات تأهيلية، لكنه ما زال يشكو من تورم في منطقة وجه القدم، وهو ما أعاقه عن ارتداء حذاء الكرة، موضحًا أن هناك محاولات لتجهيز اللاعب لمباراة المقاولون، وستبقي هذه المحاولات مستمرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث يحسم الفحص الطبي غدًا موقفه من المباراة.



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.