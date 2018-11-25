براتب 2000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 1130 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 1130 فرصة عمل، للتوظيف بإحدى شركات الصناعة والتجارة بمدينة نصر، وذلك براتب يصل لـ2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة، 1000 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، و120 عامل إنتاج، و5% لذوي الإعاقة الحركية، و10 سائقين، ذوى رخصة ثانية وثالثة، على أن يكون المتقدم لديه خبرة، وذلك لجميع المؤهلات، وأن يتراوح سن المتقدم من 18 إلى 30 سنة، والعمل من 8 صباحا إلى 4 مساء.



وتتميز تلك الوظائف بوجود تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووجبة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01287887151.