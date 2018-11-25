القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
02:56 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
07:35 م

انتحار بَيتى.. طبيب نفسى بريطانى: مكوث الشباب بمنازل العائلة يصيبهم بالاكتئاب
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
مصر
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:19 م

براتب 2000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 1130 فرصة عمل جديدة

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2410434

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 1130 فرصة عمل، للتوظيف بإحدى شركات الصناعة والتجارة بمدينة نصر، وذلك براتب يصل لـ2000 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 1000 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، و120 عامل إنتاج، و5% لذوي الإعاقة الحركية، و10 سائقين، ذوى رخصة ثانية وثالثة، على أن يكون المتقدم لديه خبرة، وذلك لجميع المؤهلات، وأن يتراوح سن المتقدم من 18 إلى 30 سنة، والعمل من 8 صباحا إلى 4 مساء.

وتتميز تلك الوظائف بوجود تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووجبة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01287887151.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

الآن

نيابة كوم حمادة تباشر التحقيقات مع مالك مركب الموت ونجله

"عبدالعال" يعلق على مظاهرات فرنسا: جزء من الحياة العامة هناك

البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون حماية المخطوطات

"السيسي": تكنولوجيا المعلومات أصبحت عنصرا أساسيا في الخطط التنموية

ads
الأكثر قراءة

موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم الأحد 25-11-2018 البث مباشر + القنوات الناقلة نهائي الرعب

مديرية أمن الجيزة تكشف تفاصيل استشهاد ضابطي كمين العياط

متهم بهتك عرض مواطن بعصا خشبية: "مارس الزنا مع زوجتي"

حجز رجل عذب زوجته حتى الموت لإسقاط جنينها بالنهضة

ألبومات الصور

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم الأحد 25-11-2018 البث مباشر + القنوات الناقلة نهائي الرعب

مديرية أمن الجيزة تكشف تفاصيل استشهاد ضابطي كمين العياط

متهم بهتك عرض مواطن بعصا خشبية: "مارس الزنا مع زوجتي"

حجز رجل عذب زوجته حتى الموت لإسقاط جنينها بالنهضة

ads
كشكول

بالصور.. تفعيل بروتوكول التعاون بين معلمي مصر والسودان

طالب «هندسة البريطانية» يفوز بالمركز الأول في الكونغ فو بالمغرب

بالصور.. انطلاق فعاليات الموسم الأول للنادي الثقافي بجامعة المنيا

«تعليم دمياط» لـ«كشكول»: استبعاد مدرس الشهيد محمد صابر لعنصريته

«طارق عامر» محاضراً عن التوقعات الاقتصادية بالجامعة الأمريكية

الأمصار

رونالدو يصل إلى رقم لم يحققه أي لاعب في يوفنتوس منذ 50 عام

العراق.. محطة ترانزيت للمخدرات من إيران وأفغانستان

نائب عربي في الكنيست لنتنياهو: يبدو أن العنصرية ضد العرب تنتقل بالجينات

مصور حادث الأميرة ديانا: الرواية الرسمية ليست بالضرورة تحمل الحقيقة

إدانة أوروبية لإسرائيل لهدمها محال تجارية شمالي القدس

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

أنف الإنسان يكشف الكذب

سياحة فطر "الكمأة" فى إيطاليا تدر الملايين

عودة إقليم هالاند السويدى للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

البرقوق يحمى من الشيخوخة والسرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎