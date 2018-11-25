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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:14 م

مشاهدة بث حي Asenal مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث مجاني Arsenal vs. Bournemouth

مشاهدة بث حي Asenal
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يستضيف اليوم الاحد 25-11-2018 ملعب دين كورت في بورنموث بإنجلترا مباراة قوية بين فريقي أرسنال و بورنموث ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقدم الدستور بث حي وحصري لمباراة ارسنال وبورنموث بجودة ضعيفة/ متوسطة / قوية/ بدون تقطيه نهائيًا لعشاق الدوري الانجليزي وكرة القدم.

 

يسافر اليوم فريق ارسنال إلى بورنموث لمباراة الدوري الانجليزي، حيث يحتل ارسنال المركز الخامس في الدوري وله فرصة كبيرة اليوم للقفز للمراكز الأربعة الأولى.

 

موعد مباراة ارسنال و بورنموث| بث مباشر مباراة الدوري الانجليزي ارسنال ضد بورنموث| Arsenal vs. Bournemouth |

 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال ضد بورنموث

التاريخ: الأحد ، 25 /11/2018

الوقت: 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة

4:30 مساءً بتوقيت السعودية

5:30 مساءً بتوقيت الامارات

الموقع: ملعب Vitality في بورنماوث

قناة تلفزيونية: beIN SPORTS HD2

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يعاني آرسنال من العديد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة، ففي المباراة ضد بورنموث سيفتقد لمهاجمه داني ويلبيك، والمدافع كونستانتينوس مافروبانوس والظهير الأيسر الإسباني ناتشو مونريال، ورغم عودة كوسيلني للتدريبات إلا أنه لن يكون جاهزاً للقاء.

 

و يعيش الجانرز موسماً يمكننا أن نسميه بالجيد حتى الآن، فبعد أن خاض 12 مباراة في البريميرليج لم يخسر إلا في اثنتين، فيما تعادل في 3 وفاز بـ7، ليحتل بذلك المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنهام الرابع، و4 نقاط عن تشليسي الثالث، وهذا الثنائي سيجمع بينهما مباراةً هذا الأسبوع وأي نتيجة عدا التعادل ستكون في مصلحة أبناء إيمري بالتأكيد.

 

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

سيد كولاشيناتس - سوكراتيس باباستاثوبولوس - شكودران موستافي - هيكتور بييرين

جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا

بيير-إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - أليكس آيوبي

أليكساندر لاكازيت

 على الجانب الآخر يقدم بورنموث هذا الموسم مستوى جيد، فحتى الآن يتواجد الفريق في المنطقة الدافئة وبالتحديد في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، جمعهم من 6 انتصارات وتعادلين من 12 مباراة.

  

التشكيل | 4-2-3-1

 أسمير بيجوفيتش

 تشارلي دانييلز - ناثان آكي - ستيف كوك - فرانسيس سيمون

 جيفرسون ليرما - لويس كوك

ريان فريزر - دافيد بروكس - جونيور ستانيسلاس

كالوم ويلسون

 برجاء في حالة توقف بث مباراة ارسنال و بورنموث قم بإعادة تحميل الصفحة 

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