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سياسي
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:10 م

برلماني يطالب وزارة السياحة باستغلال المناطق العلاجية

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2410312

وجه النائب عطية موسى جبلى طلب إحاطة عاجلا للدكتورة وزيرة السياحة استنادًا لحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن عدم استغلال المناطق السياحة العلاجية بجنوب سيناء.

وقال النائب عطية موسى، في طلب الإحاطة المقدم، لقد نادينا مررًا وتكرارًا حتى وصلنا إلى مرحة الاستغاثة بالاستفادة من الموارد الطبيعية التي وهبنا الله إياها، وذلك حتى يمكن الاستفادة منها في تطوير المجال السياحى، وزيادة عدد السائحين لمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لما تتمتع به المحافظة من مياه كبريتية بمدينة رأس سدر، حمام فرعون بمدينة أبو زنيمة، والدفن بالرمال بمنطقة التل بنبق، حمام موسى بمدينة الطور، والعلاج بالأعشاب الطبيعية بمدينة سانت كاترين.

وطالب النائب عطية موسى جبلى وزارة السياحة باستغلال المناطق والمعالم السياحية في الترويج للسياحة المصرية.

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