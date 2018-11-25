رئيس وزراء الكويت يبحث مع وزير خارجية قبرص العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الأحد، مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستو دوليديس والوفد المرافق له، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح، وعدد من مسئولى الخارجية الكويتية - سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ولاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري.



يذكر أن وزير خارجية قبرص نيكوس خريستو دوليديس، وصل الليلة الماضية والوفد المرافق له في زيارة رسمية إلى الكويت، يلتقي خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعدد من كبار المسئولين الكويتيين.