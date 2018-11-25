Özil يقود هجوم أرسنال بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث الان يوتيوب يلا شوت مباشر أرسنال وبورنموث

آرسنال vs. بورنموث لايف: سيواجهون هذا الأحد (الساعة 3:30 عصرا بث مباشر عبر BeIN Sports) في Vitality Stadium للجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، المواجهة بين ارسنال مقابل سيكون بورنموث مفتاح فريق Unai Emery في سعيهم للقتال من أجل لقب البطولة. اتبع دقيقة بدقيقة ، والإحصائيات ، والأحداث ، والأهداف ، والمقابلات ونتائج المباراة التي ستحدد المواقف في الدوري الممتاز.





ارسنال لديه 16 مباراة دون خسارة في جميع المسابقات. ومع ذلك ، أضاف مربع لندن ثلاث تعادلات متتالية في الدوري الممتاز ، وبالتالي ، ابتعد عن قمة المسابقة.





مواصلة حلم إمكانية للوصول إلى لقب الدوري، يحتاج فريق أوناي إيمري ليسجل ثلاث نقاط على زيارة بورنموث، أداء الفريق هذا الموسم العادي من المسابقة.





بعد انتهاء فترة عضوية الفيفا ، يأمل آرسنال أن يحصل على مئة في المئة من أفضل مهاجميه: ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج. أفاد النادي أن لديهم مشاكل طفيفة قبل المباراة.





لهذا اليوم كان من المتوقع عودة ناتشو مونريال ، ولكن أصيب الاسبانية مرة أخرى. ثم ، سوف يستمر Sead Kolasinac كمالك للحافة اليسرى من "المدفعجية".





مدرب بورنموث إدي هو، وتخطط لتحويل المهاجم جوشوا كينغ، الذي تعافى من الكاحل التهاب التي أبعدته عن المباريات الأربع الأخيرة للفريق الأول.





يأتي "الكرز" ، برصيد 20 نقطة في الترتيب ، من هزائم متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز. في المنزل سقط على مانشستر يونايتد (2-1) وقبل الفاصل خسر لنفس النتيجة في نيوكاسل.





آرسنال vs. بورنموث: مباراة الجداول





المكسيك - 7:30 صباحًا

بيرو - 8:30 صباحًا

الاكوادور - 8:30 صباحا

كولومبيا - الساعة 8:30 صباحًا

بوليفيا - 9:30 صباحًا

الارجنتين - الساعة 10:30 صباحا

تشيلي - الساعة 10:30 صباحًا

أوروغواي - الساعة 10:30 صباحًا

باراجواي - الساعة 10:30 صباحًا

اسبانيا - 2:30 بعد الظهر

4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:30 مساءاً بتوقيت مصر .

3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:30 مساءاً بتوقيت العراق .

3:30 مساءاً بتوقيت السودان .





آرسنال vs. بورنموث: التحالفات المحتملة





آرسنال: لينو. Bellerín، Mustafi، Holding، Kolasinac، Xhaka، Torreira، Özil، Iwobi، Aubameyang، Lacazette.





بورنموث: بيغوفيتش؛ Francis، S. Cook، Ake، Daniels، Lerma، L. Cook، Brooks، Fraser، Wilson، King.



