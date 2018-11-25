تجديد حبس طالب جامعي ابتز زميلته بفيديوهات فاضحة بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد، حبس طالب جامعي ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لابتزازه زميلته للزواج منها في المقطم.



وكان خالد البارودي مدير نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قرر حبس طالب جامعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز طالبة وأهلها لإجبارهم على الزواج منها في المقطم، كما أمر بإجراء تحريات مباحث الوثائق والمعلومات بوزارة الداخلية حول الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم المقطم بلاغًا من والد الفتاة يفيد بابتزاز زميلها بالجامعة لها بنشر فيديوهات فاضحة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفض أسرتها طلب زواجه منها.



كشفت التحريات عن وعد المتهم زميلته الطالبة بالزواج منها بعد نشوب قصة حب بينهما، وعلى إثرها ذهبت الطالبة إلى مسكنه وتمت بينهما علاقة جنسية مثل الأزواج، وعقب ذلك طلب المتهم من الطالبة إرسال فيديو فاضح لها حتى لا يخبر أهلها بتلك العلاقة الجنسية، وعقب حصوله على الفيديو هدد والدها لإجباره على الزواج منها إلا أنه رفض.



وهدد المتهم والد الطالبة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول والفيديو الفاضح الخاص بابنته، وهدده بنشره على مواقع الإنترنت، إلا أن والدها رفض طلبه بالزواج منها وأبلغ مباحث الإنترنت والتكنولوجيا، وعلى إثر ذلك نشر المتهم فيديوهات الطالبة على الإنترنت.



تم القبض على المتهم بمعرفة مباحث قسم شرطة المقطم، وتحرر المحضر رقم 12645لسنة 2018 جنح المقطم وأخطرت النيابة للتحقيق.