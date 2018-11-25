القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
07:35 م

انتحار بَيتى.. طبيب نفسى بريطانى: مكوث الشباب بمنازل العائلة يصيبهم بالاكتئاب
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
عالم
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:07 م

سوريا: الاعتداء على حلب بالغازات السامة سبب وصول الكيماويات للإرهابيين

سوريا: الاعتداء على
dostor.org/2410303

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن اعتداء التنظيمات الإرهابية على الأحياء السكنية في مدينة حلب جاء نتيجة تسهيل بعض الدول وصول المواد الكيميائية للإرهابيين، مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب.

وشددت الوزارة- في بيان اليوم الأحد نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"- على أن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت، أمس، بالاعتداء بالغازات السامة على الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب، حيث استهدفت أحياء الخالدية والحمدانية والشهباء وشارع النيل وجمعية الزهراء، بمدينة حلب، بعشرات قذائف الهاون المحشوة بمادة الكلور، ما أدى إلى إصابة 107 من المدنيين بحالات اختناق وتسمم شديدة الخطورة، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، فضلا عن الأضرار التي ألحقتها بالممتلكات العامة والخاصة في المناطق المستهدفة.

وطالبت الوزارة، مجلس الأمن، بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية، وبالاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب، ومنعها من الاستمرار والتمادي في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين، وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170 - 2014 و2178 - 2014 و2199 - 2015 و2253 - 2015.

موضوعات متعلقة

"سانا": الإرهابيون تعدوا بـ6 قذائف على الأحياء السكنية في حلب

"عشراوي" تستنكر مشروع اقتطاع قيمة رواتب الأسرى

مقتل وإصابة 11 شخصًا في قصف صاروخي بحلب

مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بريف حلب

اقرأ أيضًا
منذ يوم

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ يومين

مستقبل نتنياهو

منذ يومين

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

منذ 3 أيام

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 6 أيام

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ اسبوع

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

محافظ الوادى الجديد عن تهجير أهالى الراشدة: غير صحيح

مياه مُهدرة.. متى يتوقف نزيف «سر الحياة» في مصر؟

ننشر جدول أفلام "القاهرة السينمائي" اليوم

ads
الأكثر قراءة

حجز رجل عذب زوجته حتى الموت لإسقاط جنينها بالنهضة

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

المتهم بقتل والده بإمبابة: "مزقته بالسكين وهو نايم"

ملياردير يسدد ديون 600 ألف شخص من أبناء بلده

ألبومات الصور

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

حجز رجل عذب زوجته حتى الموت لإسقاط جنينها بالنهضة

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

المتهم بقتل والده بإمبابة: "مزقته بالسكين وهو نايم"

ملياردير يسدد ديون 600 ألف شخص من أبناء بلده

ads
كشكول

بالصور.. «الطرق الحديثة لكتابة المقترحات العلمية» ورشة تدريبية بالزقازيق

«التعليم» تخالف الخطة الزمنية للعام الدراسي .. و«الشريف»: الجدول لا يراعي إجازات المسيحيين

«القاهرة» تشارك في حملة الـ 16 يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة

«عبد الغفار»: لا يمكن فصل المستشفيات الجامعية عن كلية الطب

بالصور.. «فنون تطبيقية حلوان» تحصد المراكز الأولى بمعرضي الابتكار والسيراميك

الأمصار

مصور حادث الأميرة ديانا: الرواية الرسمية ليست بالضرورة تحمل الحقيقة

إدانة أوروبية لإسرائيل لهدمها محال تجارية شمالي القدس

دمشق تتهم دولا أجنبية بمد الإرهابيين بالمواد الكيميائية

موزمبيق: مقتل 12 شخصا في هجوم وحشي شمال البلاد

زعماء الاتحاد الأوروبي يقرون اتفاق خروج بريطانيا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

أنف الإنسان يكشف الكذب

سياحة فطر "الكمأة" فى إيطاليا تدر الملايين

عودة إقليم هالاند السويدى للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

البرقوق يحمى من الشيخوخة والسرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎