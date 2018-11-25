"توسك": نعتزم إيجاد أقرب علاقات ممكنة مع بريطانيا

صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأحد، أن المجلس قد جدد عزم الاتحاد الأوروبي على إيجاد أقرب علاقات ممكنة مع المملكة المتحدة في المستقبل، وذلك في أعقاب تصويت الدول الأعضاء بالموافقة على مسودة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد "بريكست".



وتابع توسك -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشون البريكست ميشيل بارنييه- أنه بناء على الموافقة على قرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي فقد تم دعوة المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق بحلول 13 من مارس 2019.



كما قال "توسك" إن بيان المجلس الأوروبي أقر أن المستقبل لا زال يحمل عملية التصديق الصعبة بالإضافة إلى المزيد من المفاوضات، مشيرا إلى أنه بعيدا عن كيفية انتهاء كل ذلك إلا أن أمرا واحدا يظل مؤكدا "هو أننا سنظل أصدقاء حتى النهاية".