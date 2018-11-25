إسبانيا تصوت لصالح "بريكست"

أكدت الحكومة الإسبانية، رضاءها التام عن المفاوضات بشأن أزمة منطقة جبل طارق، والتى سمحت بدورها تراجع المملكة عن استخدام حق الفيتو والتصويت لصالح اتفاق خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وأفاد مصدر تابع لحكومة الرئيس الاشتراكي بيدور سانشيث، والذي يشارك بالقمة الأوروبية المنعقدة حاليًا بالمجلس الأوروبي في بروكسل لبحث استفتاء "بريكست"، بأن المفاوضات الإسبانية مع المملكة المتحدة قد ضمنت لإسبانيا المفتاح الأساسي للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وجبل طارق.



يشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 قد بدأوا منذ قليل أعمال قمة من يوم واحد فى بروكسل لبحث اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتنضم رئيسة وزراء بريطانيا للزعماء الأوروبيين قبل اختتام القمة.