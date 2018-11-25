"رجالة وستات" أفضل عمل جماعى بمهرجان الرواد فى المغرب

أعرب الفنان إسماعيل مختار عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققه عرض "رجالة وستات" الذي مثّل مصر ضمن فعاليات مهرجان الرواد بالمغرب، حيث حصل العرض على جائزة أفضل عمل جماعي، وحصل الفنان صلاح الدالي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بالإضافة إلى ترشح العرض لجوائز أحسن عرض، أحسن إخراج للمخرج إسلام إمام، أحسن تمثيل للفنانة هالة مرزوق.



يذكر أن هذه المشاركة هي ثاني مشاركة للعرض ضمن مهرجانات دولية هذا العام، حيث شارك العرض في شهر سبتمبر الماضي بمهرجان "صيف الزرقا" بالأردن، وحصل على عدد من الجوائز منها أفضل عرض متكامل.



"رجالة وستات" من بطولة صلاح الدالي، تامر الكاشف، رضا طلبة، هالة مرزوق، حنان عادل، دافعية المنعم، ومحمد خالد، ديكور وملابس أحمد زكريا، شارك فى الكتابة ياسمين إمام، آيات مجدى، رؤية درامية وإخراج إسلام إمام.