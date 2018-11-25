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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:48 م

الصحف الفرنسية تركز على فوز باريس سان جيرمان وموناكو

الصحف الفرنسية تركز
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سلطت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأحد، الضوء على أبرز نتائج الجولة 14 من الدوري، خاصة فوز باريس سان جيرمان على تولوز، وعودة موناكو لسكة الانتصارات بعد غياب طويل بالفوز على كان 1-0.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول": "هنري يتحرر نسبيًا في موناكو.. وباريس يهزم تولوز بأقل مجهود بفضل كافاني".

وأضافت صحيفة "ليكيب" "العار" في إشارة لتدني مستوى ثنائي هجوم أولمبيك مارسيليا، كوستاس ميتروجلو وفالير جيرمان، وإمكانية عرضهما للبيع يناير في يناير المقبل مع الإشارة إلى اهتمام نادي أولمبياكوس بضم ميتروجلو.

وفي الأسفل عنونت: "فالكاو يحرر موناكو"، كما كتبت صحيفة "موناكو ماتان" تعليقًا على فوز فريق الإمارة: "يا لها من استغاثة".

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