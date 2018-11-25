القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
07:35 م

انتحار بَيتى.. طبيب نفسى بريطانى: مكوث الشباب بمنازل العائلة يصيبهم بالاكتئاب
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
الثقافة
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:48 م

اليوم.. بدء برنامج "دراسات أثرية" بقصر ثقافة الشاطبي

اليوم.. بدء برنامج
نضال ممدوح
dostor.org/2410264

تحت عنوان "دراسات في مراحل تطور فن النحت عبر العصور القديمة" تبدأ اليوم في قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية٬ سلسلة محاضرات برنامج "دراسات أثرية" بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية٬ إدارة التربية المتحفية والوعي الأثري بمنطقة آثار مارينا، وذلك حتى 20 ديسمبر المقبل.

سيتم دراسة فن النحت للبورترية وتشريح الجسم، والنحت في مصر القديمة، والنحت اليوناني، الهلينستي، الروماني والبيزنطي، بالإضافة إلى النحت في شمال أفريقيا، فضلا عن دراسة النحت في بلاد الشام والشرق الأدنى، وذلك على أيدي أساتذة متخصصين من كلية الفنون الجميلة والآثار.

كما سيتخلل الدورة التدريبية بعض التدريبات العملية من خلال الزيارت لبعض المتاحف، بالإضافة إلى ورشة عملية لعمل بعض النماذج النحتية على أيدي أحد النحاتين المتخصصين.

اليوم.. بدء برنامج "دراسات أثرية" بقصر ثقافة الشاطبي
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ شهر

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 3 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

منذ 3 شهر

الولى.. الشخصيات الحقيقية لأبطال مصطفى حسين

منذ 3 شهر

تمثال فاتن حمامة ينتظر قرار «الثقافة» بوضعه فى الأوبرا

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

محافظ الوادى الجديد عن تهجير أهالى الراشدة: غير صحيح

مياه مُهدرة.. متى يتوقف نزيف «سر الحياة» في مصر؟

ننشر جدول أفلام "القاهرة السينمائي" اليوم

ads
الأكثر قراءة

حجز رجل عذب زوجته حتى الموت لإسقاط جنينها بالنهضة

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

المتهم بقتل والده بإمبابة: "مزقته بالسكين وهو نايم"

ملياردير يسدد ديون 600 ألف شخص من أبناء بلده

ألبومات الصور

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

حجز رجل عذب زوجته حتى الموت لإسقاط جنينها بالنهضة

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

المتهم بقتل والده بإمبابة: "مزقته بالسكين وهو نايم"

ملياردير يسدد ديون 600 ألف شخص من أبناء بلده

ads
كشكول

«قناة السويس» تحتفل بأعياد الطفولة

بالصور.. «الطرق الحديثة لكتابة المقترحات العلمية» ورشة تدريبية بالزقازيق

«التعليم» تخالف الخطة الزمنية للعام الدراسي .. و«الشريف»: الجدول لا يراعي إجازات المسيحيين

«القاهرة» تشارك في حملة الـ 16 يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة

«عبد الغفار»: لا يمكن فصل المستشفيات الجامعية عن كلية الطب

الأمصار

مصور حادث الأميرة ديانا: الرواية الرسمية ليست بالضرورة تحمل الحقيقة

إدانة أوروبية لإسرائيل لهدمها محال تجارية شمالي القدس

دمشق تتهم دولا أجنبية بمد الإرهابيين بالمواد الكيميائية

موزمبيق: مقتل 12 شخصا في هجوم وحشي شمال البلاد

زعماء الاتحاد الأوروبي يقرون اتفاق خروج بريطانيا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

أنف الإنسان يكشف الكذب

سياحة فطر "الكمأة" فى إيطاليا تدر الملايين

عودة إقليم هالاند السويدى للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

البرقوق يحمى من الشيخوخة والسرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎