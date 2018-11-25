اليوم.. بدء برنامج "دراسات أثرية" بقصر ثقافة الشاطبي

تحت عنوان "دراسات في مراحل تطور فن النحت عبر العصور القديمة" تبدأ اليوم في قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية٬ سلسلة محاضرات برنامج "دراسات أثرية" بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية٬ إدارة التربية المتحفية والوعي الأثري بمنطقة آثار مارينا، وذلك حتى 20 ديسمبر المقبل.



سيتم دراسة فن النحت للبورترية وتشريح الجسم، والنحت في مصر القديمة، والنحت اليوناني، الهلينستي، الروماني والبيزنطي، بالإضافة إلى النحت في شمال أفريقيا، فضلا عن دراسة النحت في بلاد الشام والشرق الأدنى، وذلك على أيدي أساتذة متخصصين من كلية الفنون الجميلة والآثار.



كما سيتخلل الدورة التدريبية بعض التدريبات العملية من خلال الزيارت لبعض المتاحف، بالإضافة إلى ورشة عملية لعمل بعض النماذج النحتية على أيدي أحد النحاتين المتخصصين.