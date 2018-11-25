مفوض أممي يطالب بحماية اللاجئين والنازحين من العنف الجنسي

دعا فليبو جراندي المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات متجددة وجريئة لحماية اللاجئين والنازحين بشكل أفضل من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في مكان العمل.



وقال جراندي - في بيان صادر بجنيف اليوم الأحد - إن بيئة العمل يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للاجئين وغيرهم من النازحين قسرًا خاصة وأن العديد منهم لا يملكون خيارًا غير القطاع غير الرسمي بما يعرضهم لظروف عمل غير آمنة ومسيئة بما فيها العنف القائم على نوع الجنس.



وأعرب عن أسفه من أنه في الوقت الذي يحتفل العالم بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الحصول على عمل آمن وقانوني لا يزال واقعًا بعيد المنال بالنسبة للعديد من اللاجئين في بلدان اللجوء.



وأكد أن منح هؤلاء الحق في العمل والوصول إلى الأسواق حيث يمكنهم بيع منتجاتهم سوف يقلل بلا شك من خطر التعرض للعنف الجنسي، كما أنه سيمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر والمساهمة في اقتصادات المجتمعات المضيفة لهم في أمان وكرامة.



بدورها، شددت المبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي، على الحاجة إلى تدابير أكثر جرأة وأقوى لحماية اللاجئات من النساء والفتيات اللواتي تتعرضن للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.



وأعربت نجمة السينما العالمية عن أملها في أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بإنهاء هذه الأعمال العنيفة مع التركيز على الحلول العملية العاجلة.



وأشارت إلى مشاركتها بنشاط كذلك في مكافحة العنف الجنسي الذي يؤثر على موظفيها، مشددة على أن التحرش الجنسي غير مقبول وغير مبرر على حد سواء وأنها اتخذت سلسلة من الإجراءات الحاسمة لضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع.