الرئيس الفلسطيني يتلقى برقية تهنئة من السيسي بذكرى المولد النبوي

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن برقية الرئيس السيسي جاء فيها: أبعث إليكم باسمي وباسم الشعب المصري أصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية بأن يعيد عليكم هذه المناسبة، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.



وأضاف الرئيس السيسي: كان ميلاد نبينا الكريم، علامة فارقة في تاريخ البشرية، ونحن في هذه الذكرى العطرة نتنسم عبيرها ونستلهم معانيها، ولا سيما في هذه الفترة التي تمر بها أمتنا الإسلامية، والتي هي أحوج ما نكون فيها لاستحضار القيم والمبادئ السامية التي جاء بها، والتي تحثنا على مكارم الأخلاق ونهج الوسطية والاعتدال وإعلاء قيم التعاون والتضامن فيما بيننا.