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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:19 م

قادة الاتحاد الأوروبي يصادقون على "بريكست"

قادة الاتحاد الأوروبي
نيفين أشرف
dostor.org/2410086

صادق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وكذلك على الإعلان الذي يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.

وقالت الدول الأوروبية، في البيان الختامي لقمة بروكسل: إن "المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي، ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية"، مؤكدة العمل على إرساء أقرب علاقة ممكنة مع لندن بعد "بريكست"، وفقًا لما ذكرته "دويتش فيله" الألمانية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صادقت الدول الاعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي على اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

ويحدد اتفاق الانسحاب، المكون من 585 صفحة، بشكل تفصيلي البنود القانونية لانسحاب بريطانيا من التكتل في 29 مارس 2019، كما يرسم الإعلان السياسي المرفق الأهداف المشتركة للندن وبروكسل لعلاقاتهما المستقبلية، وهو غير ملزم.

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