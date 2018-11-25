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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:18 م

الأقباط الأرثوذكس يبدأون "صوم الميلاد" اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماريان رسمى
dostor.org/2410084

بدأت الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد 25 نوفمبر، صوم الميلاد، والذى يستمر على مدار 43 يومًا، ومن المقرر أن ينتهى في 6 يناير المقبل، ليحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد فى يوم 7 من الشهر ذاته.

"صوم الميلاد" هو صوم من الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتناول الأقباط خلال فترة الصوم الأطعمة النباتية إلى جوار الأسماك.

ويقسم الصوم إلى 43 يومًا، الـ 3 أيام الأولى هى تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا الأقباط حينها وتحنن الله عليهم.

والـ40 يومًا بهدف الاستعداد لاستقبال ميلاد السيد المسيح، بحسب الكنيسة كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

وابتداءً من شهر كيهك وهو شهر قبطى يقابل فى الشهور الميلادية شهر ديسمبر، تطلق الكنيسة عليه "الشهر المريمى"، وتبدأ الصلوات بالألحان الكيهكية، وتعقد الكنيسة خلال هذا الشهر بجملته تسابيح يومية خاصة بالسيدة العذراء مريم.

وخلال شهر كيهك تتحدث الكنيسة عن الأحداث السابقة لميلاد السيد المسيح وهي على التوالي: "البشارة بمولد يوحنا المعمدان، والبشارة بميلاد السيد المسيح، وزيارة العذراء مريم لأليصابات (زوجة زكريا)، وميلاد يوحنا المعمدان".



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