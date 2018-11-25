سقوط فني من أعلى برج كهرباء بالوادي الجديد

أصيب فني كهرباء بكسور وكدمات إثر سقوطه من أعلى برج كهربائي بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، تم نقله إلى مستشفى الداخلة العام لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.



تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا بإصابة "كريم حسن محمد" من محافظة بني سويف، إثر سقوطه من أحد أبراج الكهرباء بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، أثناء عملية تركيب أسلاك كهرباىية، نقل على أثرها لمستشفى الداخلة العام لخطورة حالته.



جاري تحرير محصر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.