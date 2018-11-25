النيابة تعاين موقع حادث غرق معدية في البحيرة

انتقل منذ قليل، فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار رامي حيدر، واشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، لمعاينة موقع حادث انقلاب معدية بترعة الرياح التوفيقي أمام قرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط "عمران ق. م" مالك معدية الموت بكوم شريك بكوم حمادة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد عمر عرفات رئيس المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، يفيد بانقلاب معدية كوم شريك بمياه ترعة الرياح التوفيقي بنطاق مركز كوم حمادة.



جاءت أسماء الضحايا كالتالي: "داليا السيد عبد الرحمن، غزة محمد عيد، عبدالرحمن رضا شعير، محمد السيد حسانين، عبدالكريم بسيوني محمد يوسف".



تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من إنقاذ 17 آخرين، وهم كل من: "إبراهيم رمضان، حسام العربي، أحمد جمعة، محمود مسعد، سامية عبد التواب، أسماء رمضان، عايدة العمروسي، نرمين خالد، منار عبد الفتاح، لوزة القصاص، رانيا عبد الحميد، ابتسام الجمل، هدية الشناوي، لوزة عبد الحميد، محمود عبدالمعطي، نادية اللمعي، أميرة الحلواني"، وتم نقل المصابين والضحايا لمستشفيات البحيرة والمنوفية".



تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



